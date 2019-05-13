Фанаты "Манчестер Сити" бросили бутылку пива в Гэри Невилла. Видео

Болельщики "Манчестер Сити" после матча 38-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (4:1) атаковали экс-футболиста "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперта Гэри Невилла.
Невилл комментировал встречу "Ман Сити" – "Брайтон". После игры некоторые фанаты выкрикивали нецензурные ругательства в адрес 44-летнего англичанина. Один из болельщиков бросил в Невилла бутылку с пивом.
"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ по итогам сезона-2018/19.
Gary Neville has been wanking over City all season and this happened?! Look at him fuming! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/R5YIlEIhEO– Stanley House 🇪🇸 (@StanleyHouseLFC) 13 мая 2019 г.
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