Фанаты "Манчестер Сити" бросили бутылку пива в Гэри Невилла. Видео

Болельщики "Манчестер Сити" после матча 38-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (4:1) атаковали экс-футболиста "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперта Гэри Невилла.

Невилл комментировал встречу "Ман Сити" – "Брайтон". После игры некоторые фанаты выкрикивали нецензурные ругательства в адрес 44-летнего англичанина. Один из болельщиков бросил в Невилла бутылку с пивом.

"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ по итогам сезона-2018/19.