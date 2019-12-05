«Эвертон» объявил об уходе Марку Силвы

Пресс-служба «Эвертона» сообщает, что Марку Силва уволен с поста главного тренера команды. Ранее «Эвертон» уступил «Ливерпулю» в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:5).

Исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» назначен Данкан Фергюсон. Шотландец будет готовить команду к матчу с «Челси». Игра пройдет 7 декабря.

— Футбольный клуб «Эвертон» может подтвердить, что Марку Силва покинул клуб, — говорится в заявлении «ирисок». — Руководство клуба благодарит специалиста за его работу в течение 18 месяцев и желает ему всего наилучшего в будущем.

После 15 туров «ириски» впервые за 20 лет находились в зоне вылета АПЛ.

? | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2 — Everton (@Everton) December 5, 2019

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