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Деулофеу может вернуться в «Милан»

16:16
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Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу может вернуться в «Милан», сообщает Sky Sport Italia.

Агент 25-летнего испанца Альберт Ботинес подтвердил изданию, что у форварда остались крепкие связи с «Миланом», а фанаты клуба постоянно пишут игроку.

Нападающий играл за «Милан» с января по июнь 2017-го. За этот период испанец забил 4 гола в 17 матчах серии А.

Деулофеу в этом сезоне провел 12 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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