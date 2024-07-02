«Челси» подписал Дьюзбери-Холла из «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюзбери-Холл подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дьюзбери-Холл провел 49 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.