«Челси» подписал Дьюзбери-Холла из «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюзбери-Холл подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне Дьюзбери-Холл провел 49 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
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|0
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|Ньюкасл
|0
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|0
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8
|МЮ
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|0
|0
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|0
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9
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|0
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|0
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10
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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