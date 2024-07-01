Дэн Эшуорт стал спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Дэна Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

Ранее 53-летний англичанин занимал аналогичный пост в «Ньюкасле», а также работал в «Брайтоне», «Вест Бромвиче» и сборной Англии. Дэн Эшуорт — брат бывшего спортивного и технического директора «Спартака» Пола Эшуорта.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ и стал победителем Кубка Англии.