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Дэн Эшуорт стал спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Дэна Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

Ранее 53-летний англичанин занимал аналогичный пост в «Ньюкасле», а также работал в «Брайтоне», «Вест Бромвиче» и сборной Англии. Дэн Эшуорт — брат бывшего спортивного и технического директора «Спартака» Пола Эшуорта.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ и стал победителем Кубка Англии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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