«Челси» интересуется Месси
«Челси» интересуется нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Гийома Балаге.
По информации источника, лондонский клуб готов предложить 33-летнему аргентинцу контракт в случае, если он покинет каталонскую команду свободным агентом следующим летом.
В сезоне-2020/21 Месси провел 11 матчей за «Барселону», на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Контракт форварда с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах Месси заинтересован другой английский клуб — «Манчестер Сити».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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