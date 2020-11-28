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«Челси» интересуется Месси

12:11
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«Челси» интересуется нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Гийома Балаге.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить 33-летнему аргентинцу контракт в случае, если он покинет каталонскую команду свободным агентом следующим летом.

В сезоне-2020/21 Месси провел 11 матчей за «Барселону», на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Контракт форварда с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах Месси заинтересован другой английский клуб — «Манчестер Сити».

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