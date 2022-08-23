«Челси» и «Барселона» достигли соглашения по трансферу нападающего Обамеянга

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Челси». Клубы достигли соглашения, сообщает в Twitter журналист Руди Галетти.

По информации источника, «Челси» заплатит за 33-летнего габонца 20 миллионов евро, еще часть может быть выплачена в виде бонусов.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Арсеналом». Действующее соглашение нападающего с каталонцами истекает в 2025 году.

В составе «Барселоны» Обамеянг провел 24 матча, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.