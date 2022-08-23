Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:40

«Челси» и «Барселона» достигли соглашения по трансферу нападающего Обамеянга

Читать «СЭ» в
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото AFP

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Челси». Клубы достигли соглашения, сообщает в Twitter журналист Руди Галетти.

По информации источника, «Челси» заплатит за 33-летнего габонца 20 миллионов евро, еще часть может быть выплачена в виде бонусов.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Арсеналом». Действующее соглашение нападающего с каталонцами истекает в 2025 году.

В составе «Барселоны» Обамеянг провел 24 матча, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гипертония: 10 первых признаков и способы лечения
Русский бульдозер, заменивший Балотелли. Что в Турции говорят и пишут о дебюте Артема Дзюбы за «Адана Демирспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроку «Манчестер Сити» Менди грозит пожизненное заключение по делу об изнасилованиях
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
15
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
16
 Ливерпуль 3 0 2 1 4-5 2
17
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
18
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
19
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.08 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
27.08 17:00
Брентфорд – Эвертон
 - : -
27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 - : -
27.08 17:00
Челси – Лестер
 - : -
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
27.08 19:30
Арсенал – Фулхэм
 - : -
28.08 16:00
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
28.08 16:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
28.08 18:30
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости