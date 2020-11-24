«Бирмингем» подписал контракт с экс-игроком «Барселоны» и «Милана» Халиловичем

Полузащитник Ален Халилович подписал контракт с «Бирмингемом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним хорватом рассчитано до июня 2021 года.

Халилович являлся игроком «Барселоны» и «Милана», однако не провел за команды ни одного матча. Последним клубом хавбека был «Херенвен», за который он провел 20 матчей, забил один гол и сделал 4 результативные передачи.