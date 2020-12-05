Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гол Калверта-Льюина принес «Эвертону» ничью с «Бернли»

17:23
Теги:

«Эвертон» в матче 11-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Бернли» со счетом 1:1.

На гол Роберта Брэйди «ириски» ответили точным ударом Доминика Калверта-Льюина.

После этого матча «Эвертон» с 17 очками занимает седьмое место в чемпионате Англии, «Бернли» с 6 очками — на предпоследней строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Бернли» — «Эвертон» — 1:1 (1:1)

Голы: Брэйди, 3 (1:0). Калверт-Льюин, 45+3 (1:1).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди (Бенсон, 86), Уэствуд, Браунхил, Родригес (Барнс, 75), Вуд, Макнейл.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина, Годфри, Хамес Родригес, Делф (Андре Гомеш, 29), Аллан (Дженк, 89), Дукуре (Сигурдссон, 81), Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Судья: Тэйлор (Англия).

5 декабря. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир