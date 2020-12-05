Гол Калверта-Льюина принес «Эвертону» ничью с «Бернли»
«Эвертон» в матче 11-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Бернли» со счетом 1:1.
На гол Роберта Брэйди «ириски» ответили точным ударом Доминика Калверта-Льюина.
После этого матча «Эвертон» с 17 очками занимает седьмое место в чемпионате Англии, «Бернли» с 6 очками — на предпоследней строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
«Бернли» — «Эвертон» — 1:1 (1:1)
Голы: Брэйди, 3 (1:0). Калверт-Льюин, 45+3 (1:1).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди (Бенсон, 86), Уэствуд, Браунхил, Родригес (Барнс, 75), Вуд, Макнейл.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина, Годфри, Хамес Родригес, Делф (Андре Гомеш, 29), Аллан (Дженк, 89), Дукуре (Сигурдссон, 81), Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Судья: Тэйлор (Англия).
5 декабря. Бернли. Стадион «Терф Мур».
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