«Барселона» планирует летом приобрести Хуана Мату
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата интересен «Барселоне», сообщает Daily Star.
По данным источника, каталонцы хотели купить игрока еще прошлым летом, однако он предпочел продлить контракт с «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне футболист получает мало игрового времени, поэтому готов сменить клуб.
«Барселона» планирует приобрести Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.
В этом сезоне 33-летний футболист не выходил на поле в АПЛ.
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