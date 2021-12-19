АПЛ отклонила запрос «Челси» о переносе матча с «Вулверхэмптоном»
«Челси» обращался к АПЛ с просьбой перенести матч 18-го тура с «Вулверхэмптоном», сообщает The Telegraph.
По информации источника, АПЛ отклонила запрос лондонского клуба.
Напомним, что игроки «Челси» Ромелу Лукаку, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл и Каллум Хадсона-Одои сдали положительные тесты на коронавирус.
Встреча между «Челси» и «Вулверхэмптоном» должен состояться сегодня, 19 декабря. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Ранее пять из шести матчей АПЛ, которые должны были состояться 19 декабря, были отменены из-за вспышек коронавируса в командах.
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Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/19/chelseas-request-postpone-todays-wolves-game-rejected-premier/
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