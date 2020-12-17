«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Бернли»

«Астон Вилла» в матче 13-го тура чемпионата Англии сыграла вничью с «Бернли» со счетом 0:0.

«Астон Вилла» с 19 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице, «Бернли» с 10 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Астон Вилла» — «Бернли» — 0:0

«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Хос, Грилиш, Макгинн, Накамба, Траоре (Дэвис, 81), Эль-Гази, Уоткинс.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Ч.Тэйлор, Брэйди (Питерс, 90+1), Уэствуд, Браунхил, Родригес (Барнс, 65), Вуд (Выдра, 82), Макнейл.

Предупреждения: Брэйди, 32. Уоткинс, 84.

Судья: Поусон (Англия).

17 декабря. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».