Постекоглу — о переговорах по поводу работы в сборной Англии: «Понятия не имею»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал информацию о том, что футбольная ассоциация Англии заинтересована в приглашении грека на пост тренера сборной Англии.

«Сегодня днем я вздремнул. Понятия не имею. Я тренер «Тоттенхэма» и полон решимости принести успех этому клубу. Именно на этом я полностью сосредоточен», — приводит журналист Аласдер Голд слова Постекоглу на своей странице в Twitter.

Во вторник, 16 июля, Гарет Саутгейт покинул сборную Англии после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024. Под его руководством национальная команда провела 102 матча, одержала 64 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 18 встречах.