Главный тренер сборной Англии покинул свой пост.

Ушел на пике

А помните, как Гарет Саутгейт вообще оказался в сборной Англии? Его приходу помог случай: осенью 2016 года Сэм Эллардайс, едва назначенный на пост главного тренера, оказался втянут в крупный коррупционный скандал и вынужден был покинуть команду. Футбольная ассоциация экстренно поставила исполняющим обязанности тренера молодежной сборной Англии Саутгейта, которого тогда вообще никто не рассматривал всерьез. Но потихоньку он начал добиваться результата, притерся к команде и был утвержден на своем посту.

Кто мог предположить, что правление Саутгейта продлится почти восемь лет? В сборной Англии тренеры крайне редко сохраняют свой пост на столь длительный срок. Но британец уже на первом крупном турнире совершил прорыв: в России англичане не только впервые выиграли серию пенальти на чемпионатах мира (в матче с Колумбией в 1/8 финала), но и попали в четверку сильнейших! Затем были поражение в домашнем финале Евро-2020, вылет в 1/4 финала ЧМ-2022 и, наконец, свежее серебро немецкого форума. Вполне приличный набор.

Если отбросить лирику и говорить сухими фактами, то Саутгейт — один из самых успешных тренеров в истории сборной Англии. Его худший результат за четыре крупных турнира — 1/4 финала. Для всех, кто работал с национальной командой в XXI веке, эта стадия — потолок. Нет золота? Но ведь в истории «Трех львов» только одна победа на крупном турнире — на ЧМ-1966. На чемпионатах Европы англичане до Саутгейта вообще ни разу не добирались до финала, а при нем — два из двух.

Гарет Саутгейт и футболисты сборной Англии после поражения от Испании на Евро-2024. Фото AFP

Критика и извинения

Результат — главное в любом деле. Теперь уже бывший тренер сборной Англии это прекрасно осознавал, поэтому делал все для достижения побед. Саутгейта никогда не волновала эстетическая составляющая футбола, как и критика. С ментальной точки зрения Гарет очень силен. Игру сборной Англии при нем полоскали на каждом крупном турнире, но Саутгейт всегда спокойно отбивался от нападок прессы и болельщиков. Он знал, что ответит результатом.

Показательный пример — Евро-2024. Пожалуй, это самый контрастный турнир при Саутгейте. После группового этапа и по ходу матча 1/8 финала со Словакией Англию в соцсетях сжигали и высмеивали за унылую игру. Но после выхода в финал уже настала очередь прессы и болельщиков извиняться перед тренером, ведь он добился желаемого. Разумеется, Саутгейта спас шикарный гол Беллингема на исходе добавленного времени матча со Словакией, но какая разница? Победителей не судят. Финалистов тоже.

В результатах Саутгейта полно парадоксов. С одной стороны, он ничего не выиграл, с другой — неоднократно добирался до высоких стадий. С одной стороны, игра Англии мало кому приносила удовольствие, с другой — приносила победы. Многим кажется, что Саутгейт использовал потенциал переполненной звездами команды максимум на 20-30 процентов, но это лишь гипотеза: нет никакой гарантии, что зрелищный футбол сделал бы Англию чемпионом Европы или мира.

Главное — ничего не испортить

Саутгейт ушел по собственному желанию и правильно сделал: эта команда рада добиваться успеха, но явно устала от рамок осторожного футбола и хочет раскрепоститься. Нет сомнений, что любой преемник Гарета предоставит сборной Англии такую возможность и на чемпионате мира в 2026 году мы увидим совсем других «Трех львов». Но кто же их возглавит?

Сейчас многие болельщики хотят видеть во главе сборной Юргена Клоппа, но немец после ухода из «Ливерпуля» намерен отдыхать минимум год и уже отказался от переговоров со сборной США. Маловероятно, что англичане будут искать подход к Клоппу.

Фото Reuters

По сведениям британской прессы, возглавить сборную могут экс-тренеры «Челси» Грэм Поттер, Маурисио Почеттино, Фрэнк Лэмпард и Томас Тухель, а также Эдди Хау (сейчас работает в «Ньюкасле») и Ли Карсли (молодежная сборная Англии). Ни один вариант нельзя назвать идеальным, но ведь и в Саутгейта изначально никто не верил.

Англия вступает в новую эру. На Евро-2024 она привезла один из самых молодых составов со средним возрастом 26 лет. Беллингем, Сака, Фоден, Палмер, Майну, Райс, Александр-Арнолд — все они еще очень далеки даже от середины карьерного пути и готовы прославлять свою команду на международной арене. По сути, основная задача нового тренера — ничего не испортить и просто дать игрокам делать то, что они и так умеют. Играть в футбол.