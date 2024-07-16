Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:00

Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной

Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
Главный тренер сборной Англии покинул свой пост.

Ушел на пике

А помните, как Гарет Саутгейт вообще оказался в сборной Англии? Его приходу помог случай: осенью 2016 года Сэм Эллардайс, едва назначенный на пост главного тренера, оказался втянут в крупный коррупционный скандал и вынужден был покинуть команду. Футбольная ассоциация экстренно поставила исполняющим обязанности тренера молодежной сборной Англии Саутгейта, которого тогда вообще никто не рассматривал всерьез. Но потихоньку он начал добиваться результата, притерся к команде и был утвержден на своем посту.

Гарет Саутгейт. «Опять двойка». Рыжий Гарет стыдливо отводит глаза. Колонка Казанского — о финале Евро

Кто мог предположить, что правление Саутгейта продлится почти восемь лет? В сборной Англии тренеры крайне редко сохраняют свой пост на столь длительный срок. Но британец уже на первом крупном турнире совершил прорыв: в России англичане не только впервые выиграли серию пенальти на чемпионатах мира (в матче с Колумбией в 1/8 финала), но и попали в четверку сильнейших! Затем были поражение в домашнем финале Евро-2020, вылет в 1/4 финала ЧМ-2022 и, наконец, свежее серебро немецкого форума. Вполне приличный набор.

Если отбросить лирику и говорить сухими фактами, то Саутгейт — один из самых успешных тренеров в истории сборной Англии. Его худший результат за четыре крупных турнира — 1/4 финала. Для всех, кто работал с национальной командой в XXI веке, эта стадия — потолок. Нет золота? Но ведь в истории «Трех львов» только одна победа на крупном турнире — на ЧМ-1966. На чемпионатах Европы англичане до Саутгейта вообще ни разу не добирались до финала, а при нем — два из двух.

Гарет Саутгейт и футболисты сборной Англии после поражения от Испании на Евро-2024.
Фото AFP

Критика и извинения

Результат — главное в любом деле. Теперь уже бывший тренер сборной Англии это прекрасно осознавал, поэтому делал все для достижения побед. Саутгейта никогда не волновала эстетическая составляющая футбола, как и критика. С ментальной точки зрения Гарет очень силен. Игру сборной Англии при нем полоскали на каждом крупном турнире, но Саутгейт всегда спокойно отбивался от нападок прессы и болельщиков. Он знал, что ответит результатом.

Показательный пример — Евро-2024. Пожалуй, это самый контрастный турнир при Саутгейте. После группового этапа и по ходу матча 1/8 финала со Словакией Англию в соцсетях сжигали и высмеивали за унылую игру. Но после выхода в финал уже настала очередь прессы и болельщиков извиняться перед тренером, ведь он добился желаемого. Разумеется, Саутгейта спас шикарный гол Беллингема на исходе добавленного времени матча со Словакией, но какая разница? Победителей не судят. Финалистов тоже.

В результатах Саутгейта полно парадоксов. С одной стороны, он ничего не выиграл, с другой — неоднократно добирался до высоких стадий. С одной стороны, игра Англии мало кому приносила удовольствие, с другой — приносила победы. Многим кажется, что Саутгейт использовал потенциал переполненной звездами команды максимум на 20-30 процентов, но это лишь гипотеза: нет никакой гарантии, что зрелищный футбол сделал бы Англию чемпионом Европы или мира.

Футболисты сборной Англии после поражения от&nbsp;Исландии на&nbsp;Евро-2016. Исландский позор, устаревший футбол и проклятие сборной США. Как Англия проваливалась на крупных турнирах

Главное — ничего не испортить

Саутгейт ушел по собственному желанию и правильно сделал: эта команда рада добиваться успеха, но явно устала от рамок осторожного футбола и хочет раскрепоститься. Нет сомнений, что любой преемник Гарета предоставит сборной Англии такую возможность и на чемпионате мира в 2026 году мы увидим совсем других «Трех львов». Но кто же их возглавит?

Сейчас многие болельщики хотят видеть во главе сборной Юргена Клоппа, но немец после ухода из «Ливерпуля» намерен отдыхать минимум год и уже отказался от переговоров со сборной США. Маловероятно, что англичане будут искать подход к Клоппу.

Фото Reuters

По сведениям британской прессы, возглавить сборную могут экс-тренеры «Челси» Грэм Поттер, Маурисио Почеттино, Фрэнк Лэмпард и Томас Тухель, а также Эдди Хау (сейчас работает в «Ньюкасле») и Ли Карсли (молодежная сборная Англии). Ни один вариант нельзя назвать идеальным, но ведь и в Саутгейта изначально никто не верил.

Англия вступает в новую эру. На Евро-2024 она привезла один из самых молодых составов со средним возрастом 26 лет. Беллингем, Сака, Фоден, Палмер, Майну, Райс, Александр-Арнолд — все они еще очень далеки даже от середины карьерного пути и готовы прославлять свою команду на международной арене. По сути, основная задача нового тренера — ничего не испортить и просто дать игрокам делать то, что они и так умеют. Играть в футбол.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
12
34
Читайте также
Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
В Берлине перед финалом Евро-2024 российский болельщик обматерил актера Смольянинова*
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дагестанский вундеркинд в «МЮ»! 16-летний Амир Ибрагимов подписал контракт с «дьяволами»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости