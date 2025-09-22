Канчельскис хочет пройти тренерскую стажировку в Англии: «Надеюсь, в ноябре получится»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «СЭ» о желании пройти тренерскую стажировку в Англии.

«Мы пока в работе, окончательной договоренности нет. У меня сезон заканчивается в ноябре. Надеюсь, что в это время получится поехать, посмотреть, как у них сейчас все там происходит. Очень интересно посмотреть на тренировочный процесс. Планирую набраться опыта у более продвинутых коллег. Пока нет точного места, куда поехать. Думаю, что в любом случае стажировка в Англии — это очень хорошо для любого тренера, меня в том числе. Тут особо нет разницы, в какой клуб, главное — к какому тренеру», — сказал Канчельскис «СЭ».

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо». До этого он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».

Денис Клесарев