Канчельскис хочет пройти тренерскую стажировку в Англии: «Надеюсь, в ноябре получится»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «СЭ» о желании пройти тренерскую стажировку в Англии.
«Мы пока в работе, окончательной договоренности нет. У меня сезон заканчивается в ноябре. Надеюсь, что в это время получится поехать, посмотреть, как у них сейчас все там происходит. Очень интересно посмотреть на тренировочный процесс. Планирую набраться опыта у более продвинутых коллег. Пока нет точного места, куда поехать. Думаю, что в любом случае стажировка в Англии — это очень хорошо для любого тренера, меня в том числе. Тут особо нет разницы, в какой клуб, главное — к какому тренеру», — сказал Канчельскис «СЭ».
В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо». До этого он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».
Денис Клесарев
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
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|0-0
|0
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10
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -