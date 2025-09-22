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22 сентября 2025, 17:30

Канчельскис хочет пройти тренерскую стажировку в Англии: «Надеюсь, в ноябре получится»

Канчельскис хочет пройти тренерскую стажировку в Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «СЭ» о желании пройти тренерскую стажировку в Англии.

«Мы пока в работе, окончательной договоренности нет. У меня сезон заканчивается в ноябре. Надеюсь, что в это время получится поехать, посмотреть, как у них сейчас все там происходит. Очень интересно посмотреть на тренировочный процесс. Планирую набраться опыта у более продвинутых коллег. Пока нет точного места, куда поехать. Думаю, что в любом случае стажировка в Англии — это очень хорошо для любого тренера, меня в том числе. Тут особо нет разницы, в какой клуб, главное к какому тренеру», — сказал Канчельскис «СЭ».

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо». До этого он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».

Денис Клесарев

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Андрей Канчельскис
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
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