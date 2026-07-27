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Маэда после подписания контракта с «Ипсвичем»: «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге»

Павел Лопатко

Полузащитник Дайдзэн Маэда прокомментировал свой переход из «Селтика» в «Ипсвич».

«Я очень горжусь тем, что подписал контракт с «Ипсвич Таун». Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, и я очень рад, что могу осуществить эту мечту с этим клубом. Мне очень понравились все беседы с клубом, и они дали мне почувствовать себя желанным.

Моей целью всегда будет упорно бороться, забивать голы и отдавать передачи для своей команды. Я всегда буду бегать и отдавать все, что у меня есть. Я рад узнать больше о клубе и встретиться с болельщиками», — говорится в заявлении 28-летнего японца.

Контракт футболиста с «Ипсвичем» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Маэда играл за «Селтик» с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 54 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Также в карьере полузащитника были «Иокогама Ф. Маринос», «Мацумото Ямага» и «Маритиму».

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ФК Ипсвич Таун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
6
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
8
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
10
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
11
 Ньюкасл 8 3 2 3 12-14 11
12
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
13
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
14
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 9 3 0 6 9-16 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
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38 тур
31.10 15:30 Челси – МЮ 2 : 0
31.10 18:00 Борнмут – Лидс 2 : 0
31.10 18:00 Брентфорд – Нот. Форест 2 : 0
31.10 18:00 Ковентри – Сандерленд 3 : 1
31.10 18:00 Халл Сити – Ипсвич 2 : 2
31.10 18:00 Ман. Сити – Брайтон 0 : 1
31.10 20:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас 2 : 0
31.10 23:00 Астон Вилла – Фулхэм 1 : 1
1.11 19:30 Ливерпуль – Арсенал - : -
2.11 23:00 Ньюкасл – Эвертон - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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