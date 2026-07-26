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26 июля, 12:59

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются «Болоньи» Лукуми

Руслан Минаев

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» проявляют интерес к центральному защитнику «Болоньи» Джону Лукуми, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, туринский клуб предложил 18 миллионов евро за 28-летнего футболиста, однако получил отказ. Отмечается, что «красные дьяволы» способны сделать более выгодное предложение для «Болоньи».

На чемпионате мира 2026 года Лукуми сыграл пять матчей за сборную Колумбии. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 43 встречах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился голом и результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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ФК Болонья
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