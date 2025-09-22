Канчельскис намерен договориться о тренерской стажировке в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» заявил о желании пройти стажировку в своем бывшем клубе.

«Если бы была возможность, поехал бы к Фергюсону. Но он, к сожалению, уже на пенсии. К сэру Алексу очень бы хотел попасть. К Раньери еще, например, тоже очень интересно побыть с ним. Очень хочется поехать в «Манчестер Юнайтед». Все же посмотреть изнутри, что и как происходит. Как нынешний тренер проводит недельный цикл, общается с игроками. Может, если бы я взглянул c другой стороны, мое мнение бы изменилось. Но, опять же, снова мешают эти американцы. По рассказам, они даже в раздевалку не пускали Фергюсона, ну а меня то уж тем более тогда. Посмотрим, может, что-то изменилось и получится нормально с ними договориться. Чтобы везде пускали и были хорошие условия», — сказал Канчельскис «СЭ».

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо». До этого он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».



Денис Клесарев