Абрамович снова бесплатно предоставил врачам отель у стадиона «Челси»

«Челси» снова предоставит врачам отель у стадиона «Стэмфорд Бридж» на время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба. Все расходы на завтраки и проживание оплатит владелец лондонцев Роман Абрамович. Аналогичным образом бизнесмен поступил в марте 2020 года, во время первого локдауна.

В «Челси» пояснили, что врачам будет проблематично добираться домой после долгих смен и тратить время на дорогу на работу. Номера будут доступны до следующего решения правительства, которое ожидается в середине февраля.