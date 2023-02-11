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Сегодня, 18:38

Абидаль объяснил, почему Гвардиола является лучшим тренером в мире

Алина Савинова
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Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, почему считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

«Конечно, тяжело оценивать тренеров. Первым делом смотришь на то, насколько хороша его речь, хороши ли его игровые решения, его тактика. Особенно важно то, помогает ли тренер прогрессировать своим игрокам. При Гвардиоле я прогрессировал больше, чем при других, поэтому для меня он лучший в мире. Как только он попал в основную команду, то удивил всех своим огромным чувством ответственности», — приводит «Чемпионат» слова Абидаля.

С 2016 года Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». Его команда на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (45 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4992729-eks-zaschitnik-barsy-abidal-obyasnil-pochemu-gvardiola-luchshij-trener-v-mire.html
Хосеп Гвардиола
Эрик Абидаль
Футбол
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
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 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
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 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
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Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
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Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

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Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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