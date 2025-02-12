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12 февраля 2025, 14:58

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Йокогаме Маринос» в азиатской Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Шанхай Шэньхуа» на выезде уступил японской «Йокогаме Маринос» в матче 7-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 0:1.

Единственный гол забил Ян. Бразильский форвард отличился на 20-й минуте встречи.

«Шанхай Шэньхуа» (7 очков) за тур до конца занимает десятое место в таблице «Востока» азиатской Лиги чемпионов. В плей-офф выйдут команды, попавшие в топ-8.

«Йокогама Маринос» (16) поднялась на первое место.

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Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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