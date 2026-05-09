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«Шанхай Шэньхуа» отыгрался с 0:2 и ушел от поражения в матче с «Чунцин Тунлянлун»

Алина Савинова

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого дома сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» в матче 11-го тура чемпионата Китая — 2:2.

Хозяева проигрывали 0:2 по ходу встречи. У гостей в первом тайме отличились Ландри Димата и Джордже Чымпану. У «синих дьяволов» дубль оформил Чжу Чэньцзе, который забил на 66-й и 74-й минутах.

У хозяев в добавленное время прямую красную карточку получил Вилсон Манафа.

«Шанхай Шэньхуа» продлил безвыигрышную серию до трех матчей. Команда с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Чунцин Тунлянлун» с 20 баллами идет вторым.

Следующий матч команда Слуцкого проведет 16 мая на выезде против «Юннань Юкун».

Чемпионат Китая. 11-й тур.
09 мая, 00:00. Шанхай (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
2:2
Чунцин Тунлянлун

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Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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