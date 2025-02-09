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9 февраля 2025, 22:44

Булыкин: «Думаю, «Шанхай Шэньхуа» доволен Слуцким»

Алина Савинова

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на победу команды Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» в Суперкубке Китая.

«Что-то выигрывает, молодец. Я думаю, клуб им доволен, если работает, выигрывает Суперкубки. Чемпионат в прошлом сезоне «Шанхай» шел хорошо, но не выиграл, вот в этом сезоне Слуцкий должен показать, что может привести команду к чемпионству», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» (3:2) в матче за Суперкубок Китая. Команда Слуцкого выиграла турнир второй год подряд.

Источник: Vprognoze.ru
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Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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