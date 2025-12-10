«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Хиросиме» в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде уступил «Хиросиме» в матче 6-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 0:1.

Единственный гол в матче забил защитник японского клуба Хаято Араки на 78-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» потерпел пятое поражение на общем этапе азиатской Лиги чемпионов. Китайская команда с 4 очками располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. «Хиросима» с 11 баллами занимает третье место.