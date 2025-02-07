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7 февраля 2025, 16:36

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого забил дважды в добавленное время и выиграл Суперкубок Китая
Руслан Минаев
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Фото Getty Images

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая — 3:2.

У команды российского тренера Леонида Слуцкого голы забили Ибрахим Амаду, а также Юй Ханьчао и Андре Луис, которые отличились в добавленное время — на 90+4-й и 90+7-й минутах при счете 1:2. У «Шанхай Порт» дублем отметился Габриэльзиньо.

«Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая второй раз подряд. В прошлом году команда обыграла «Шанхай Порт» (1:0) в финале.

Команда Слуцкого стала рекордсменом по количеству побед в турнире — 5. На счету «Шанхай Порт» 1 титул.

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Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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