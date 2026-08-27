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С кем сыграет Буде-Глимт Хайкина в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки общего этапа сезона-2026/2027

«Буде-Глимт»: соперники по общему этапу Лиги чемпионов-2026/27

«Буде-Глимт» после жеребьевки в Монако узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов-2026/27.

Онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов 27&nbsp;августа.Сафонов против Батракова — «ПСЖ» сыграет с «Галатасараем»: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов

С кем сыграет «Буде-Глимт»: «Атлетико» (д), «Бавария» (г), «Боруссия» Д (д), «Брюгге» (г), «Лилль» (д), «Наполи» (г), ЛАСК (д), «Ланс» (г).

За норвежскую команду выступает российский вратарь Никита Хайкин.

Даты матчей общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

  • 1-й тур: 8-10 сентября 2026 года
  • 2-й тур: 13-14 октября
  • 3-й тур: 20-21 октября
  • 4-й тур: 3-4 ноября
  • 5-й тур: 24-25 ноября
  • 6-й тур: 8-9 декабря
  • 7-й тур: 19-20 января 2027 года
  • 8-й тур: 27 января

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах плей-офф. Команды с 25-го по 36-е место завершат выступление в еврокубках.

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Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
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