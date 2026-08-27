«Буде-Глимт»: соперники по общему этапу Лиги чемпионов-2026/27

«Буде-Глимт» после жеребьевки в Монако узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов-2026/27.

С кем сыграет «Буде-Глимт»: «Атлетико» (д), «Бавария» (г), «Боруссия» Д (д), «Брюгге» (г), «Лилль» (д), «Наполи» (г), ЛАСК (д), «Ланс» (г).

За норвежскую команду выступает российский вратарь Никита Хайкин.

Даты матчей общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

1-й тур: 8-10 сентября 2026 года

2-й тур: 13-14 октября

3-й тур: 20-21 октября

4-й тур: 3-4 ноября

5-й тур: 24-25 ноября

6-й тур: 8-9 декабря

7-й тур: 19-20 января 2027 года

8-й тур: 27 января

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах плей-офф. Команды с 25-го по 36-е место завершат выступление в еврокубках.