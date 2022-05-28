Беспредел на финале Лиги чемпионов во Франции. В Петербурге такого и близко не было бы!

Организация решающего матча главного клубного турнира мира не выдерживает никакой критики.

Вы, господа чиновники из УЕФА, хотели «идеальный» в плане организации финал Лиги чемпионов после его переноса из Санкт-Петербурга в Сен-Дени? Вы его «получили».

Слезоточивый газ, толпы прорвавшихся на трибуны безбилетников, задержка начала матча на 36 (неслыханно!) минут — «браво», «Стад де Франс», «браво», французские организаторы, «браво», местная полиция! И «браво» принявшие «блестящее» (ведь спорт же вне политики, да?) Александр Чеферин и Ко!

К сожалению, такой сценарий был прогнозируем. Достаточно вспомнить беспредел, творившийся чуть менее года назад в Лондоне перед главной встречей Евро-2020 Италия — Англия. С горами мусора в окрестностях «Уэмбли», и не только там, со стычками фанатов, с пассивностью местных копов.

А как забыть вакханалию, устроенную британскими хулиганами во время чемпионата Европы-2016 в той же Франции?! Марсель до сих пор с содроганием вспоминает день игры Россия — Англия, когда едва не стерли с лица Земли живописный Старый порт. Все это происходило при полной импотенции силовиков, а виноватыми во всем сделали... русских. Кто бы сомневался...

Но то только один эпизод — прекрасная красивая страна совершенно не справилась, увы, с серьезным турниром, превратив его из всеобщего праздника в арену битв болельщиков и помойки на улицах городов-организаторов. Не владеющие никакими, кроме французского, языками волонтеры, ужасная навигация на аренах и по пути к ним, дикие очереди на вокзалах и в аэропортах — мрак, а не организация.

Смотрю на катастрофу в Сен-Дени — и перед глазами на контрасте проносятся картинки с ЧМ-2018 и нашей части ЧЕ-2020. Улыбки, танцы (пусть и не совсем трезвые), объятия людей с разных континентов, сумасшедшая по колориту Никольская, эта мировая столица фанатов на месяц, приветливые полицейские, готовые не только моментально пресечь любой конфликт в зародыше, но, прежде всего, — помочь даже в самой непростой ситуации.

Особенное место в этом грандиозном фестивале, безусловно, занимает красавец-Питер и его сумасшедшая «Газпром Арена». Величественное сооружение в живописном месте на берегу Финского залива с удобной логистикой и прекрасным обзором с каждого кресла на трибунах. И, главное, волонтеры и представители МВД, обученные так, что ты даже не замечаешь, как преодолеваешь входную группу: вежливо, ненавязчиво, быстро. Настроение никто никому не портит — при условии, что ты идешь смотреть футбол и наслаждаться вечером, а не нарушать закон.

Слезоточивый газ?! Да вы смеетесь?! В нашей Северной столице даже в самом страшном сне невозможно себе представить такой бред! Как и все остальные «прелести» финала ЛЧ в Сен-Дени — гигантские людские пробки перед турникетами, драки с полицией, безбилетники, перенос стартового свистка аж на полчаса.

Смотрите, уважаемый Чеферин. Смотрите — и запоминайте. Смотрите — и делайте выводы. Не зря говорят, что умные учатся на чужих ошибках, глупые — на своих, а совсем дураки — не учатся вообще. Отняв финал у России, вы уже поместили себя во вторую категорию. Не свалитесь в третью.

Думайте.