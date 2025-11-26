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26 ноября 2025, 01:37

Моуринью: «Было такое ощущение, что даже если бы у «Аякса» было 150 игроков на поле, то все равно бы не забили»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Последние 10 минут первого тайма были хаотичными. Мы немного потеряли контроль, быстро теряли мяч. Во втором тайме действительно испытывали сложности с выходом из обороны, но у них, по сути, был только один момент. А потом мы захватили полный контроль. В концовке матча было такое ощущение, что даже если бы у «Аякса» было 150 игроков на поле, они бы все равно не забили. Игроки на славу поработали, и отпраздновать такую победу после матча было очень приятно.

Если забиваете гол уже в самом начале матча, то это оказывает позитивное воздействие на тебя. Дело не только в преимуществе в счете, но и в эмоциональном превосходстве. С турнирной точки зрения эта победа вдыхает в нас новую жизнь. В случае даже ничьей нам пришлось бы намного тяжелее. Думаю, что если в итоге наберем девять очков, то у нас будут хорошие шансы. Надо одержать еще две победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Бенфика» набрала 3 очка и занимает 29-е место в турнирной таблице. «Аякс» идет последним — 0 очков.

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;, &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 25&nbsp;ноября 2025 года.«Челси» в большинстве разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» проиграл «Байеру»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Бенфика
Жозе Моуринью
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