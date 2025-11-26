Моуринью: «Было такое ощущение, что даже если бы у «Аякса» было 150 игроков на поле, то все равно бы не забили»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Последние 10 минут первого тайма были хаотичными. Мы немного потеряли контроль, быстро теряли мяч. Во втором тайме действительно испытывали сложности с выходом из обороны, но у них, по сути, был только один момент. А потом мы захватили полный контроль. В концовке матча было такое ощущение, что даже если бы у «Аякса» было 150 игроков на поле, они бы все равно не забили. Игроки на славу поработали, и отпраздновать такую победу после матча было очень приятно.

Если забиваете гол уже в самом начале матча, то это оказывает позитивное воздействие на тебя. Дело не только в преимуществе в счете, но и в эмоциональном превосходстве. С турнирной точки зрения эта победа вдыхает в нас новую жизнь. В случае даже ничьей нам пришлось бы намного тяжелее. Думаю, что если в итоге наберем девять очков, то у нас будут хорошие шансы. Надо одержать еще две победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Бенфика» набрала 3 очка и занимает 29-е место в турнирной таблице. «Аякс» идет последним — 0 очков.