Куонса: «Было сложно на протяжении всего матча с «Манчестер Сити»

Защитник «Байера» Джарелл Куонса прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ощущения невероятные, потому что к сегодняшнему матчу мы подходили без нескольких ведущих игроков. Парни блестяще справились, каждый по-своему вел команду за собой. Мы проявили огромное рвение, показали большой характер. Соперник был мирового уровня. Даже те, кто сегодня вышел у них с первых минут, — это тоже игроки мирового класса, выступающие за свои сборные. Было сложно на протяжении всего матча. В том числе после выхода Холанна и Фодена. Мы оборонялись чуть глубже, чем мне бы хотелось. Но я рад, что мы победили», — цитирует пресс-служба УЕФА Коунсу.

«Байер» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 6-ю строчку — 10 очков.