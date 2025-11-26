Вратарь «Байера» Флеккен признан лучшим игроком матча с «Манчестер Сити»

Вратарь «Байера» Марк Флеккен признан лучшим игроком матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). 32-летний голландец сделал семь сейвов и сыграл на ноль.

«Он совершил несколько превосходных сейвов, продемонстрировав свою великолепную реакцию, и отразил в общей сложности семь бросков за матч», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Байер» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 6-ю строчку — 10 очков.