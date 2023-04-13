Семин — о победе «Милана» в матче ЛЧ: «Одно дело — «Наполи» в связке с Осимхеном, другое дело — один Хвича»
Семин прокомментировал победу «Милана» над «Наполи» в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Милана» над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Одно дело — «Наполи» работает в этой связке с Осимхеном, другое дело — один Хвича. Он вчера достойно играл. Это был не выдающийся его матч, но играл он хорошо. Честно говоря, удивлен, почему его поменяли. Судейство было не очень, на мой взгляд, хорошим в этом матче. Мне кажется, что ряд ошибок судья допустил в пользу «Милана». Но все впереди. В следующей игре все определится у «Наполи», — сказал Семин «СЭ».
Ответная встреча состоится в Неаполе 18 апреля.
(Валерия Яшвили)
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