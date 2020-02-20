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Юго Ллорис: «Не время искать оправдания»

01:22
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Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис после поражения от «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что не стоит зацикливаться на результате. Французский вратарь был признан лучшим игроком встречи.

— В последние 20 минут мы много владели мячом, чего нам не удавалось добиться в первом тайме, — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса. — «Лейпциг» — очень, очень хорошая команда, очень энергичная. Были некоторые ситуации, в которых мы могли бы действовать лучше.

Не время искать оправдания. Мы должны бороться до конца. Нет времени слишком много думать. Мы не довольны результатом, но сейчас с этим ничего не поделать. Давайте создадим другую историю, как мы делали в прошлом сезоне.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027122--tottenham-vs-leipzig/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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