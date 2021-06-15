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«Барселона» и «Реал» получили разрешение от УЕФА сыграть в Лиге чемпионов

23:39
Кубок Лиги чемпионов. Фото UEFA.
Кубок Лиги чемпионов. Фото UEFA.
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«Барселона» и «Реал» сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Соответствующие уведомления оба испанских клуба получили от УЕФА, сообщает El Partizado de COPE.

Ранее до участия в турнире в следующем сезоне был допущен «Ювентус».

26 мая УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги, так как эти три клуба до сих пор не вышли из турнира.

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.

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