Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Триппьер может пропустить матч «Атлетико» против «Порту» в Лиге чемпионов

12:50
Теги:

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер досрочно покинул тренировку команды перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту», сообщает Sky Sports.

Причина, по которой 30-летний англичанин был вынужден закончить занятие, неизвестна. Сообщается, что футболист мог получить повреждение и рискует пропустить игру против «Порту».

В сезоне-2021/22 Триппьер провел 4 матча за «Атлетико» и не отличился результативными действиями.

Матч «Атлетико» — «Порту» состоится сегодня, 15 сентября, начало встречи — в 22.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет
Россия проиграла Польше в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин
Польша сокрушила Россию. Леон разрывал как никогда
Энтони Джошуа — Александр Усик, что нужно знать о бое: дата, место, где смотреть трансляцию
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры