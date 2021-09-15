Триппьер может пропустить матч «Атлетико» против «Порту» в Лиге чемпионов

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер досрочно покинул тренировку команды перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Порту», сообщает Sky Sports.

Причина, по которой 30-летний англичанин был вынужден закончить занятие, неизвестна. Сообщается, что футболист мог получить повреждение и рискует пропустить игру против «Порту».

В сезоне-2021/22 Триппьер провел 4 матча за «Атлетико» и не отличился результативными действиями.

Матч «Атлетико» — «Порту» состоится сегодня, 15 сентября, начало встречи — в 22.00 (мск).