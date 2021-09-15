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Смородская считает, что «Зенит» сможет занять третье место в группе Лиги чемпионов

11:45
Станислав Крицюк. Фото Reuters
Станислав Крицюк. Фото Reuters
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Зенит» смотрелся очень достойно, умно играл в обороне. Во втором тайме получалось контратаковать. К сожалению, и Дзюбе, и Азмуну не повезло. Хотела бы отметить, что «Челси» выглядел недостойно. Мне не понравилась их игра — очень прагматичная и скучная. Думаю, что с такой игрой «Зенит» должен спокойно занимать третье место. Надо продолжать держать планку. На второе место претендовать будет очень сложно", — сказала Смородская «СЭ».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.

Челси — Зенит

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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