Сулейманов надеется, что «Краснодар» возьмет реванш у «Севильи» в Лиге чемпионов

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» ответил на вопросы журналистов.

— Впечатления от «Севильи» после выездного матча? Конечно, чуть негативные эмоции, ведь мы проиграли, — отметил Сулейманов. — Хотя играли нормально, не смогли дожать соперника. Но я надеюсь, мы возьмем реванш и сможем оправдаться за то поражение в Испании.

— Какая атмосфера сейчас царит в команде после возвращения в строй нескольких игроков основы и победы над «Тамбовом»?

— Атмосфера хорошая. Наши лидеры выздоровели, боевой состав сейчас. У тренера есть возможность варьировать состав. Это усиление в любом случае. Я считаю, эту игру мы проведем сильнее, чем в Испании.

— Вы готовы еще раз забить «Севилье»?

— Я никогда не могу сказать, готов забить или нет. Если у меня будет время на поле. Я буду делать максимум на поле. Главное, принести пользу команде, чтобы мы выиграли. (Екатерина Потапова)