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«Арсенал» разгромил «Спортинг» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спортинг» — «Арсенал».
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде разгромил «Спортинг» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов 5:1.

Победу «канонирам» принесли голы Габриэля Мартинелли (7-я минута), Кая Хаверца (22-я), Габриэла Магальяйнса (45+1-я), Букайо Саки (пенальти, 65-я) и Леандро Троссара (82-я).

Единственный мяч хозяев на 47-й минуте забил Гонсалу Инасиу.

«Арсенал» (10 очков) поднялся на седьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Спортинг» (10) опустился на одну строчку ниже лондонцев.

В следующем туре лиссабонцы в гостях сыграют против «Брюгге». Матч пройдет 10 декабря. «Арсенал» на день позже дома примет «Монако».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:5
Арсенал
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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