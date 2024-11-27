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Холанн быстрее всех поучаствовал в 50 голах в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Фейеноорда» оформил дубль. Теперь на счету 24-летнего норвежца 46 забитых голов и 5 голевых передач в 44 играх главного еврокубкового турнира.

Холанн быстрее всех в истории Лиги чемпионов сделал 50 голевых действий. Он побид рекорд Рууда ван Нистелроя, которому понадобилось 45 матчей для этого.

Всего в этом сезоне Холанн сыграл в 18 матчах во всех турнирах и забил 17 голов.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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