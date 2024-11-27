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Сегодня, 00:50

«Барселона» обыграла «Брест» и поднялась на 2-е место в таблице Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фермин Лопес бьет по воротам «Бреста».
Фото Reuters

«Барселона» переиграла «Брест» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

На 10-й минуте форвард Роберт Левандовски с пенальти открыл счет. Сразу после перерыва Дани Ольмо удвоил преимущество каталонцев, а в добавленное время Левандовски оформил дубль.

«Барселона» набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Брест» опустился на 9-ю строчку (10 очков).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:0
Брест

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Брест
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