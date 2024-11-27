«Барселона» обыграла «Брест» и поднялась на 2-е место в таблице Лиги чемпионов

«Барселона» переиграла «Брест» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

На 10-й минуте форвард Роберт Левандовски с пенальти открыл счет. Сразу после перерыва Дани Ольмо удвоил преимущество каталонцев, а в добавленное время Левандовски оформил дубль.

«Барселона» набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Брест» опустился на 9-ю строчку (10 очков).