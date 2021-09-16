«Шериф» лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов
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«Шериф» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. В другом матче в группе D «Реал» с минимальным счетом выиграл у «Интера» (1:0).
Таким образом, «Шериф» лидирует в турнирной таблице своей группы, опережая мадридскую команду по разнице мячей.
Напомним, молдавский клуб дебютировал в основном раунде Лиги чемпионов.
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