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«Шериф» лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов

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«Шериф» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. В другом матче в группе D «Реал» с минимальным счетом выиграл у «Интера» (1:0).

Таким образом, «Шериф» лидирует в турнирной таблице своей группы, опережая мадридскую команду по разнице мячей.

Напомним, молдавский клуб дебютировал в основном раунде Лиги чемпионов.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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