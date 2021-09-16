Капелло считает, что матч с «Ливерпулем» станет для «Милана» отличным уроком
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Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем» станет уроком для «Милана». После первого тайма итальянская команда выигрывала 2:1, но в итогем проиграла 2:3.
«Ливерпуль» в первом тайме был быстр и слишком хорош для «Милана». К перерыву результат был несправедлив. Такой матч станет для «Милана» отличным уроком. Нельзя в Лиге чемпионов играть так медлительно, как в первом тайме", — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/
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