Капелло считает, что матч с «Ливерпулем» станет для «Милана» отличным уроком

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем» станет уроком для «Милана». После первого тайма итальянская команда выигрывала 2:1, но в итогем проиграла 2:3.

«Ливерпуль» в первом тайме был быстр и слишком хорош для «Милана». К перерыву результат был несправедлив. Такой матч станет для «Милана» отличным уроком. Нельзя в Лиге чемпионов играть так медлительно, как в первом тайме", — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.