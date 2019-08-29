Сергей Семак: «Даже Клопп не хотел встречаться с «Лейпцигом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Петербуржцы сыграют с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».

— С «Бенфикой» мы достаточно часто встречались, с «Лионом» — пореже, а «Лейпциг»... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Крепкая команда. А группа — очень серьезная.

— То, как все сложилось — хорошо, плохо или непонятно?

— Сложно. Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины.

— Нет ли небольшого разочарования по поводу того, что нам снова не досталось громких имен?

— Имена — именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это — лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно.

— Группа довольно ровная, но можно ли выделить фаворита?

— Думаю, нет. Если исключить «Зенит», то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно.

— Недели две назад вы говорили, что хорошо бы получить одного фаворита. В итоге — его нет. Расстроены?

— Из четвертой корзины нам досталась одна из самых крепких команд, из третьей — то же самое. Группа очень тяжелая.

— Не хотели бы вы получить Дортмунд, в матче с которым вам пришлось исполнять обязанности главного тренера?

— Нам достался «Лейпциг» — команда, которая, я думаю, не хуже. Разница не такая уж огромная.

Итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов