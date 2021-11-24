Семак объяснил, почему «Зенит» уже 16 матчей без гостевых побед в еврокубках

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков за поддержку.

— При вас у «Зенита» уже 16 матчей без гостевых побед в еврокубках. Почему так?

— Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше Лиги чемпионов победили однажды, причем дома. Да, серия неприятная, но значит недостойны победы.

— Повлияла ли атмосфера на игроков?

— Болельщики прекрасно поддерживали команду. Не зря говорят, что при такой поддержке свои болельщики — 12-й игрок. Это та атмосфера, за которую любят футбол.

— Команда была психологически готова к матчу?

— Нам и в чемпионате России в гостях приходится непросто. Работа под давлением тоже мастерство, к этому тоже нужно быть готовым. Есть молодые игроки, кому-то не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин неудачных выездных матчей.