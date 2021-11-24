Музыкант Юрий Лоза прокомментировал выход «Зенита» в евровесну после ничьей с «Мальме» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Кому нужен этот выход в Лигу Европы? Опять выходить там, толкаться, не бить по воротам? Что за игра в футбол, в которой никто не бьет по воротам? Зачем она тогда? Все медленно, бестолково, без какой-то мысли. Ни одного зрячего навеса за всю игру. Чтоб не просто пнул мяч, а отправил в конкретную точку. Все пасы просто в сторону ворот, но это же бред», — сказал Лоза «СЭ».

Российская команда не сможет потерять третью строчку и сыграет весной в Лиге Европы.