«Кому нужен этот выход «Зенита» в Лигу Европы?» Юрий Лоза — о «Зените»
Юрий Лоза задался вопросом, кому нужен выход «Зенита» в Лигу Европы
01:54
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал выход «Зенита» в евровесну после ничьей с «Мальме» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.
«Кому нужен этот выход в Лигу Европы? Опять выходить там, толкаться, не бить по воротам? Что за игра в футбол, в которой никто не бьет по воротам? Зачем она тогда? Все медленно, бестолково, без какой-то мысли. Ни одного зрячего навеса за всю игру. Чтоб не просто пнул мяч, а отправил в конкретную точку. Все пасы просто в сторону ворот, но это же бред», — сказал Лоза «СЭ».
Российская команда не сможет потерять третью строчку и сыграет весной в Лиге Европы.
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