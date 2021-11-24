Семак объяснил замены по ходу матча с «Мальме»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решился на двойную замену по ходу матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

— Чистяков был близок к удалению еще по первому тайму. Почему решили заменить Ловрена, а не его?

— Да, Чистяков действовал менее уверенно, чем обычно. Но мы решили оставить его, потому что по игре на втором этаже и с длинными передачами он действует лучше. А Ракицкий полезен для развития атак.

— Почему Клаудиньо так нервничает в России?

— Мы заменили Клаудиньо в том числе потому, что у него была желтая карточка. Он пока адаптируется к игре в России и не всегда играет на стабильно высоком уровне.

— Рассматривали ли выход Сутормина?

— Такой вариант был, но на сегодняшний день Караваев лучше готов.