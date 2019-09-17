«Реал» прилетел в Париж на матч с «ПСЖ». Видео
14:26
«Реал» в своем официальном Twitter поделился видео своего прибытия в Париж на матч группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
— Привет, Париж! — подписал «Реал» видео.
Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится в среду 18 сентября в 22.00 (по московскому времени).
??? Bonjour Paris! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/KxMxEiB6Uk— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) September 17, 2019
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