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«ПСЖ» — «Галатасарай»: Паредес сыграет с первых минут

21:50

Стали известны составы «ПСЖ» и «Галатасарая» на заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в составе парижан появится бывший хавбек «Зенита» Леандро Паредес.

«ПСЖ»: Рико, Маркиньюс, Мбаппе, Паредес, Неймар, Бернат, Икарди, Сарабья, Кюрзава, Диалло, Куасси.

«Галатасарай»: Муслера, Сери, Беланда, Донк, Эмер Байрам, Мариану Феррейра, Маркау, Нагатомо, Нзонзи, Эмре Мор, Лемина.

Трансляция матча «ПСЖ» — «Галатасарай»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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