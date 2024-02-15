Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Жалко, что проиграли. Есть еще второй матч. До гола «Реал Сосьедад» смотрелся хорошо, игра была равная. После гола, к сожалению, развалилась. Не стал бы говорить, что все завершено в этой встрече. «Реал Сосьедад» попробует перевернуть игру», — сказал Голубин «СЭ».

Представитель Захаряна также высказался о противостоянии россиянина с правым защитником ПСЖ Ашрафом Хакими.

«Арсен делал оттуда передачи, а что Хакими, создал что-то оттуда? Нормально, причем пару раз обостряющие передачи от Арсена проходили. Не забывайте, что левый вингер не позиция Арсена. Он достаточно давно играет на ней, но тем не менее», — добавил Голубин.

Арсен Захарян появился на поле в матче с «ПСЖ» на 66-й минуте, заменив Андера Барренечеа.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.