Пиззи: «Последний матч «Бенфике» нужно было выигрывать»
04:04
Полузащитник «Бенфики» Пиззи после победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов (3:0) отметил, что его команда не могла оглядываться назад.
— Мне кажется, что мы заслужили большего в этом турнире, — цитирует пресс-служба УЕФА Пиззи. — Последний матч нужно было выигрывать — мы уже не могли оглядываться назад. Мы хотели выиграть, старались добиться успеха и уверенно победили.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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