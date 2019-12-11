Пиззи: «Последний матч «Бенфике» нужно было выигрывать»

Полузащитник «Бенфики» Пиззи после победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов (3:0) отметил, что его команда не могла оглядываться назад.

— Мне кажется, что мы заслужили большего в этом турнире, — цитирует пресс-служба УЕФА Пиззи. — Последний матч нужно было выигрывать — мы уже не могли оглядываться назад. Мы хотели выиграть, старались добиться успеха и уверенно победили.