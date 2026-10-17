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Источник: в «Барселоне» разгневаны оскорбительными комментариями игроков «ПСЖ»

Никита Давыдов

Футболисты «Барселоны» узнали о разговоре игроков «ПСЖ», в котором те пренебрежительно отзывались о каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Хуан Жезус в социальных сетях.

По данным источника, высказывания игроков парижского клуба носили «оскорбительный и высокомерный» характер. Футболисты «Барселоны» были разгневаны услышанным. В команде провели внутреннее собрание, чтобы успокоить ситуацию.

Теперь игроки и тренерский штаб каталонцев намерены «заставить «ПСЖ» взять свои слова обратно на поле».

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во вторник, 20 октября.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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